Samsun’un Bafra ilçesinde yaklaşık 20 bin dekar alanda ekimi yapılan karpuz, üreticinin yüzünü güldürüyor. Yaşanan hava şartları nedeniyle gecen senelere göre rekoltenin düşük olmasından dönümüne 6 ila 7 ton karpuz alan üreticilerin yüzünü fiyatlar güldürüyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve yönetim kurulu üyeleri ovada hasadı başlayan karpuz tarlalarında incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından konuşan Tosuner, “Bu sene karpuz ekimleri hava şartlarının soğuk gitmesinden gecikmeli oldu ama havaların ısınmasıyla gecikmelide olsa şu an karpuz hasadı başladı. Ne var ki geçen seneki verimler bu sene maalesef yok ama fiyatlar yeterli olduğundan, aradaki farkı kapattığından üreticiler memnun. Üreticilerimiz bilinçli tarım yapıyor. İki tane sulama barajı olmasından dolayı mükemmel bir ovaya sahibiz. Geçen sene karpuzun kilosu 1 lira ile 1,5 lira idi. Bu sene toptan 5,5 - 6 liraya tarladan pazara sunuluyor. Bu sene karpuz dekar başı 6-7 ton üzerinde geçen seneden noksan ama fiyat bazında biraz yüksek. Havalar sıcak giderse bu 10-15 güne daha verimli, ikinci etapta örtü altından sonra ikinci bir ekim yapılıyor. Oda pazara çıkarsa Bafra’dan günlük geçen sene ortalama 50-60 kamyon çıkıyordu, bu sene bu ortalamayı yakalayacağız. Bafra tamamen organik tarım yapıyor. İlaçlamasından toprak tahlilinden gübresinden öyle bir halkımıza sahibiz” dedi.

“Fiyatlar memnun edici”

Fiyatlardan memnun olduklarının altını çizen üretici Yılmaz Akıcı, “Bu sene geçtiğimiz yıllara göre biraz geciktik. Zamanlamamız biraz daha geç oldu hava şartlarından dolayı. Yine de fiyatlar memnun edici. Geçen yıllara göre rekoltemiz biraz düşük fakat yine de fiyatlar yüzümüzü güldürüyor. Böyle sezon sonuna kadar gideriz. Daha yeni başladık, daha 1 ay sezonumuz var. Geçen sene başlangıç fiyatları çok iyiydi ama sonradan biz kendi ektiğimiz 150 dekar karpuza hiç dokunmadan bıraktık. Fiyatlar çok düşüktü, çok ucuzdu. Bu sene öyle bir beklentimiz yok. Çok güzel başladı, sonuna kadar çok güzel gidecek. Şu anda tarlada kilogram fiyatı 5 ila 6 TL arasında gidiyor” diye konuştu.

“Tonajda geri kaldık ama fiyatlar güzel”

Üretim miktarının geçen yıla kadar az olmasına rağmen fiyatların tatmin edici olduğunu belirten karpuzu tarladan alan Halci Erdal Akbulut ise, “30 Yıldır Adana’dan başlayıp Bafra’dan karpuzla uğraşıyorum, işimiz bu. Bu sene fiyat anlamında durumlar çok güzel. Tonaj anlamında biraz geri kaldık ama yine de maliyetlerimizin üstünde bir rakama topluyoruz. Geçen senenin yaraları biraz kapanacak gibi oluyoruz ama yine de yetersiz. Geçen sene ki fiyatlar yok pahasına olan fiyatlardı. Tarlada çok malımız kaldı, zararımız oldu. Bu sene biraz yüzümüz gülüyor” şeklinde konuştu.