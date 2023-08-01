Samsun’un Bafra ilçesinde 4 yıldır görev yapan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Fatih Özer, Kavak Cezaevi Bölük Komutanlığına atandı.

Bafra Gazeteciler Cemiyeti, Bafra’da görev yaptığı süre içerisindeki özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı Jandarma Üsteğmen Fatih Özer’e plaket takdim etti. Ziyaretten memnuniyetini ifade eden Üsteğmen Fatih Özer, “Görev yaptığım 4 yıl içerisinde Bafra için ülkemiz için elimden geleni en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Bafra’da güzel anılarımız oldu. Ziyaretinizden ve bizi plakete layık görmenizden onur duydum” dedi.