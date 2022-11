Samsun’un Bafra Belediyesi ile Kosova’nın Ferizaj belediyeleri ’kardeş şehir’ ilan edilirken Bafra Kosovalılar Derneği’nden ’teşekkür’ açıklaması yapıldı.

Samsun’un Bafra Belediyesi ile Kosova’nın Ferizaj belediyeleri ’kardeş şehir’ ilan edilirken Bafra Kosovalılar Derneği’nden ’teşekkür’ açıklaması yapıldı.

Bafra ilçesinde Belediye Meclisi’nin son toplantısında alınan karar gereği Kosova’nın Ferizaj Belediyesi ’kardeş şehir’ ilan edildi. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Bafra Kosovalılar Derneği Başkanı Avukat Yunus Gün, "Kararın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Bafralı Kosova göçmenleri memnun

Kosova’nın önemli bir şehri olan Ferizaj’ın ’kardeş şehir’ ilan edilmesinin Bafra’da yaşayan 20 bin Kosova göçmenini son derece mutlu ettiğini söyleyen Yunus Gün, "Bu yönde ilk adımı Kosova ziyaretimizde OBE-TURKOS Derneği ile aramızda imzalanan ekonomik, kültürel, eğitimsel ve sportif faaliyetleri içeren iş birliği anlaşması imzasıyla atmıştık" diye konuştu. Protokolün imzalanmasının ardından Kosova Ferizaj Belediyesi ve aynı zamanda Kosova Belediyeler Birliği Başkanı olan Agim Aliu’yu Bafra’ya davet ettiklerini hatırlatan Yunus Gün, "Sayın Aliu ilçemize gelmekle kalmamış, Samsun Büyükşehir Belediyesi’ni ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nı da ziyaret etmiştir. Birbirinden önemli toplantılar, görüşmeler sonrasında her 2 ülkenin bu 2 güzide şehri arasında ticari, ekonomik, kültürel bağların daha çok geliştirilmesi kararı alındı. Bugün geldiğimiz nokta çabalarımızın sonuç vermesi açısından da hayli önemlidir. Mektup içeriğinde her 2 belediye arasında dostane ilişkileri arttırmak, birçok alanda iş birliği yapmak talebi iletilmiştir. Belediye Başkanımız Hamit Kılıç bunun üzerine harekete geçerek her 2 kentin ’kardeş şehir’ ilan edilmesi talebini meclisin onayına sunmuştur. 1 Kasım tarihinde toplanan Bafra Belediye Meclisi de bu kararı onamıştır" şeklinde konuştu.

Yunus Gün son olarak, "Oy birliği ile alınmış bu karar Bafra’mızda yaşayan 20 bin Kosova göçmenini ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bizler de 20 bin Kosova göçmeni adına Bafra Belediye Başkanımız Hamit Kılıç’a, Bafra Belediyesi’nin birbirinden değerli meclis üyelerine ve bu süreçte desteğini esirgemeyen herkese canı gönülden teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.