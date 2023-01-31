Bahçekapılı, Ordu’dan önce Ardahan Emniyet Müdürü olarak görev yapmıştı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne atanan Bafra İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Zafer Yüksel’in yerine Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı tayin edildi. Öner Bahçekapılı, ilçeye gelerek yeni görevine başladı.

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