Samsun Bafra Devlet Hastanesi, "Sağlık Turizm Belgesi"nden sonra Karadeniz Bölgesi’nde bir ilki daha gerçekleştirerek "Yoğun Bakım Sertifikasyon Programı"nı başlattı.

Samsun Bafra Devlet Hastanesi, "Sağlık Turizm Belgesi"nden sonra Karadeniz Bölgesi’nde bir ilki daha gerçekleştirerek "Yoğun Bakım Sertifikasyon Programı"nı başlattı.

Yoğun bakım yatak sayıları ile 305 tescilli yatak sayısıyla B rolü hastane grubunda Bafra, Atakum, 19 Mayıs, Yakakent, Alaçam ilçeleri ile birlikte Sinop ili ve ilçelerine hizmet veren Bafra Devlet Hastanesinde başlatılan Yoğun Bakım Sertifikasyon Programı’na Samsun ve Sinop’tan katılan 9 kursiyer; 15 gün teorik, 15 gün uygulama olmak üzere 30 iş günü sonunda eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını alacak.

Karadeniz’de ilk

Bafra Devlet Hastanesi Konferans Salonu’nda başlatılan Yoğun Bakım Sertifikasyon Programı’nda konuşan Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, "Bir ilki başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan önce Sağlık Turizm Belgesi almıştık. Bu da Karadeniz’de ilçe hastanesi olarak bir ilkti. Bu da Yoğun Bakım Sertifikasyon Programı olarak Karadeniz’de ilçe devlet hastanesi olarak bir ilk. Bundan dolayı çok mutluyum. Aynı zamanda yaşadığımız depremi biliyorsunuz. Çok sayıda vatandaşımız yaralandı, çok kayıplarımız oldu ve sağlık profesyonelliğinin burada bir kez daha öne çıktığını görmüş olduk. Ekiplerimiz ilk başından itibaren oradalardı. Hastanemizden de birçok arkadaşımız oraya gitti. Hepsine teşekkür ediyorum. Tek tek kutluyorum. Orada gördük ki sağlık olarak çok güçlüyüz, her yerdeyiz. Bugün 9 arkadaşımız kursa başlamış olacaklar. Bugün 9, daha sonra bu sayı giderek artacak. Bu bir başlangıç, bunun devamı da gelecek" dedi.

"350-400 bin kişiye hizmet eden bir hastane"

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ise, "Karadeniz Bölgesi’nde bir ilçemizde bu eğitimin düzenlenmiş olması bizim için çok anlamlı. Biz Bafra Devlet Hastanemizi bir ilçe hastanesi olarak görmüyoruz. Tam teşekküllü, bölgeye hizmet eden, yaklaşık 350-400 bin kişiye hizmet eden hastanemiz. Biz bu hastanemizi her türlü güçlendirme ve her türlü desteği sağlamakla mükellefiz. Hastanemiz 5 bin 500, 6 bin civarında hasta karşılayan ve bunlara hizmet veren bir hastane konumunda. Eğitim hepimiz için çok önemli. Eğitim sağlamak, nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek hepimizin önceliği. Samsun Sağlık Müdürlüğü olarak bu dönem Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile yapmış olduğumuz yüksek lisans programları çerçevesinde yaklaşık 200 arkadaşlarımız yüksek lisans programlarına başlayacaklar. Bunun da devamı gelecek. Nitelikli, kaliteli sertifikasyonlu personelimize hizmetlerimiz devam edecek. Depremle ilgili gönüllü arkadaşlarımız ilk dakikadan itibaren bölgeye gitti. Cumartesi günü değişim yaşadık. Toplam geçen hafta 600 civarındaydı. Bu hafta 700’ü geçen personel sayımızla biz başta Adıyaman olmak üzere Kahramanmaraş’a, Malatya’ya, Hatay’a, Osmaniye’ye hizmetlerimizi götürdük, götürmeye de devam ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sinevizyon gösterimi ile Bafra Devlet Hastanesi tanıtımı izlendi. Program, yapılan ikramla son buldu. Programa başhekim yardımcıları, hastane müdürü ve hastane personeli katıldı.