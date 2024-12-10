Samsun Bafra Devlet Hastanesi’nde ağaç fidanları toprakla buluşturuldu.

Hastane bahçesi inşaat çalışmaları sonrası daha modern bir görünüme kavuşması için bahçe düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Hem çevre bilincini artırmak hem de hastane çevresini yeşillendirerek hastaların ve ziyaretçilerin daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda bulunmalarını sağlamak amacıyla Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ve Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü personellerinin katkılarıyla temin edilen fidanlar, Bafra Devlet Hastanesi bahçesinde belirlenen alanlara dikildi.

Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Alaiddin Domaç, "Dikilen fidanlar hastane alanında daha temiz ortam ve doğal bir güzellik sağlanacak. Personellerimizle birlikte diktiğimiz fidanlar ile gelecek nesillerimize daha yeşil bir çevre bırakmayı amaçlamaktayız" dedi.

Etkinliğe Bafra Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, Alaçam Orman İşletme Müdürü Ali Hakan Çelik, Orman İşletme Müdürlüğü idari personeli ve çalışanları, idari birim yöneticileri ve hastane personelleri katıldı.

Etkinlik sonrası dikilen fidanlar ile hatıra fotoğrafı çekildi.