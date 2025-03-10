Samsun Bafra Devlet Hastanesi’nde diyaliz ünite sayısı artırıldı.

Artan ihtiyaçlar kapsamında Bafra Devlet Hastanesi diyaliz ünitesinin kalitesini arttırmak ve hasta bakımını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla diyalize 4 yeni cihaz daha eklenerek cihaz sayısı 24’ten 28’e yükseldi. Planlanan hasta sayısına 16 yeni hasta daha eklenerek hasta sayısı 96’dan 112’ye çıktı. Günlük olarak hemodiyaliz merkezinde hastalar 2 seans halinde ortalama olarak 50 hastaya hizmet veriliyor.

Başhekim Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, hastaları ziyaret ederek ’geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu. Hastanede yeni hizmetlere devam edileceğini belirten Başhekim Domaç, Sağlık Bakanlığı ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nün katkılarıyla hastaneyi daha da geliştireceklerine vurgu yaptı ve yeni ünitelerin hayırlı olmasını temenni etti.