Samsun’un Bafra ilçesinde, Bengü ve Civar Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen 29. Yayla Karakucak Güreşleri’nin başpehlivanı altın kemerli Fatih Kambur oldu.

29. Bengü Yayla Şenlikleri binlerce kişinin katılımıyla Bengü Mahallesi Çatakeski Yaylası’nda yapıldı. Şenlik kapsamındaki güreşlere 500 güreşçi katıldı. Festival ilk olarak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Akabinde güreş duası yapıldı.

Başpehlivanlık güreşinde Amasya bölgesinden Fatih Kambur ile Alaçam Şirinköy Mahallesi’nden Resul Güne finalde karşılaştı. Fatih Kambur, Resul Güne’yi yenerek başpehlivan oldu.

30 adayın ağalık için kıyasıya yarıştığı ihalede, ağalık 200 bin liraya Mehmet Torun’da kaldı. Ağa Mehmet Torun, eski ağalar, ağa adayları ve dernek yönetimi ile birlikte zafer turu attı. Zaman zaman ilginç anların yaşandığı güreşler büyük ilgi gördü. Güreş cazgırı Kasım Usta ise sevilen şiirler ve manilerle güreş alanını coşturdu.

Bafra Bengü ve Civar Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Erdem Bakır, "Geleneksel olarak düzenlediğimiz şenliklerin bu yıl 29.’su yapıldı. Türkiye’nin her tarafında bulunan hatta yurt dışındaki Bengülüler de burada. Bizler burada sadece güreş, yayla şenliğinden öte yıllardır birbirini görmemiş dostları bir araya getiriyoruz. Amacımız Bengü Yağlı Güreşleri ve Yayla Şenlikleri’ni dünyaya tanıtmak” dedi.

Şenliğe ayrıca Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, oda başkanları, STK temsilcileri, iş adamları, siyasi parti temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.