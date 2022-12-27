"Sıfır Atık Projesi" 5 yaşına girerken, Bafra Belediyesi ise projeye destek veren belediyeler arasında yer aldı.

"Sıfır Atık Projesi" 5 yaşına girerken, Bafra Belediyesi ise projeye destek veren belediyeler arasında yer aldı.

2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi 5. yaşına girdi. İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşumunun engellenmesini veya minimize edilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanmasını ve geri kazanımının sağlanmasının hedeflendiği projeye destek veren belediyeler arasında Bafra Belediyesi de yer aldı.

Proje kapsamında 81 il için “Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planları” hazırlanırken Bafra Belediyesi ilk günden itibaren gerçekleştirdiği çalışmalar ile Sıfır Atık konusunda kararlılığını ve hassasiyetini gözler önüne serdi.