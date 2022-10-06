Bafra Belediyesi tarafından ihtiyaç sahipleri için hizmete sunulan Sosyal Yardım Merkezi, açıldığı günden bu yana vatandaşların gereksinimlerinin giderilmesi konusunda kolaylık sağlıyor.

Bafra Belediyesi tarafından ihtiyaç sahipleri için hizmete sunulan Sosyal Yardım Merkezi, açıldığı günden bu yana vatandaşların gereksinimlerinin giderilmesi konusunda kolaylık sağlıyor.

İnsan odaklı projelerle vatandaşların yaşam standardını artıran Bafra Belediyesi, hayata geçirdiği Sosyal Yardım Merkezi ile de ilçeyle özdeşleşen imece kültürünü daimi kılıyor. Bafra Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardım Merkezi’nden 9 aylık zaman zarfında 742 kişi hizmet aldı. Başta kıyafet olmak üzere ayakkabı, kaban, mont gibi 6 bin 744 parça kişisel eşyalar sahiplerine ulaştırıldı.

İhtiyaçlarını kolayca gideriyorlar

Şubat 2020 itibariyle kapıları ihtiyaç sahiplerine açılan Sosyal Yardım Merkezi sayesinde Bafralılar tarafından yardımlaşmanın ve paylaşımın en güzel örnekleri sergileniyorlar. Vatandaşlar, gerek etiketli ürünleri gerekse evlerinde bulunan ihtiyaç fazlası kıyafet, ayakkabı, eşya gibi malzemeleri Sosyal Market ekiplerine teslim ediyor, gerekli bakımı onarımı yapılan ürünler yine Sosyal Market üzerinden ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.

Sosyal Yardım Merkezi’nde bugüne kadar güzel işler başardıklarının altını çizen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Baframızda bizleri var eden yardımlaşma ve paylaşım kültürü hep üst düzey yaşanmıştır. Bafra Belediyesi olarak bizler de Sosyal Marketimizde bu kültürün bir parçası olmak için çaba sarf ediyoruz. Sosyal Marketimizde 9 aylık zaman zarfında 742 kişi hizmet aldı. Ekiplerimiz yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın taleplerini anında değerlendiriyor. Teslim edilen ürünlerin bakım ve onarımı titizlikle yapılıp Sosyal Marketimize başvuran ihtiyaç sahillerine teslim ediliyor. Sosyal Yardım Merkezimiz ürün kabulünü haftanın her günü yapıyorken, ihtiyaç sahipleri; pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri merkeze başvurarak ürünleri elde edebiliyor. Sosyal sorumluluk projemize her türlü desteğini esirgemeyen saygıdeğer halkımıza kalbi teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Öte yandan Bafra Belediyesi bu yıl 700 ilköğretim, 267 üniversite öğrencisine eğitim desteği verdi.