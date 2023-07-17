Samsun Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 24 Temmuz Pazartesi günü hizmete giriyor.

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Destek Hizmetleri Başkanı Erol Öztürk, Başkan Yardımcıları Uzm. Dr. Bekir Şahin, Murat Yılmaz, Şaban Eroğlu ve beraberlerindeki heyet 24 Temmuz Pazartesi günü hizmete açılacak Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Ziyarette çalışmaların son durumu hakkında Başhekim Dt. Sedat Özdemir ve İdari Mali İşler Müdürü Tayfur Aykaç’tan bilgi alan Sağlık Müdürü Oruç, “Samsun’un genelinde olduğu gibi Bafra ilçemizde de nitelikli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak için Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar ve yatırımlar devam ediyor. Bunlardan en önemlisi olan 305 yataklı Bafra Devlet Hastanemizi geçtiğimiz yıllarda hizmete açmıştık. Şimdi de Baframız için büyük önem arz eden Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizi açmak için gün sayıyoruz. Binamızda iç düzenleme, ünit yerleştirme ve kullanılacak tefrişatın tamamlanma çalışmaları sürüyor. İnşallah bu hazırlıkların bitmesinden sonra 53 ünitli Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemiz 24 Temmuz Pazartesi günü halkımıza hizmet vermeye başlayacak. 23 milyon 555 bin TL ihale bedeliyle tamamlanan yeni binamız artık diş sağlığı merkezi değil bir hastane hüviyetinde hizmet verecek. Yeni binamızın hizmete girmesiyle daha önce 2 bin 250 m2 kapalı alanda 26 ünitle diş sağlığı merkezi olarak hizmet veren merkezimiz, hastane olarak 9 bin 549 m2 kapalı alan ve 53 ünitle, bünyesinde yataklı servis bölümleri ve ameliyathanesi bulunan, her türlü ileri tetkik ve tedavi işleminin yapılabildiği modern bir yapıda hizmet verecek” dedi.

Binada 112 Acil Sağlık Hizmetleri biriminin de yer alacağını belirten Oruç, “Binamızda ayrıca bir 112 Acil Sağlık Hizmetleri birimi yer alacak. Tamamlanan bu yatırımla konumu nedeniyle çevre ilçelere de nitelikli sağlık hizmeti sunma noktasında kilit bir rol üstlenen Bafra ilçemizde diş sağlığı hizmetleri bir üst seviyeye taşınmış olacak. İlçemiz için büyük önem arz eden bu sağlık tesisimizin Baframıza ve Samsunumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.