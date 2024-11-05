Çevresel sorunlar ve kuraklık sebebiyle alarm vermeye başlayan Türkiye’nin önemli sulak alanlarından olan Bafa Gölü Tabiat Parkı’nın geleceği düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

Geçtiğimiz gün Aydın genelinde çevre ve doğanın korunması adına önemli çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından da dikkat çekilen Bafa Gölü için değerlendirme toplantısı yapıldı. Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın başkanlığında "Bafa Gölü Yerinde İnceleme Programı" kapsamında gerçekleştirilen toplantıda gölün geleceği ve sorunları görüşüldü. Bölgedeki sorunlar ve alınabilecek önlemler hakkında yapılan değerlendirme toplantısının ardından bir rapor hazırlanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık ve beraberindeki heyetin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantı ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan paylaşımda “Vali Yakup Canbolat başkanlığında, TBMM Başkanlığı Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık ve beraberindeki heyetin de katılımıyla ‘Bafa Gölü Yerinde İnceleme Programı’ kapsamında Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi” ifadeleri yer aldı.