Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kapıkırı Mahallesi’nde, Bafa Gölü ve Herakleia Antik Kenti’nin korunması ve sürdürülebilir kullanımı amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Fatih Oğuz, Bafa Gölü ve çevresinde biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Bölgenin doğal yapısının korunması ve turizm ile yerel kalkınmanın dengeli bir şekilde yürütülmesi amacıyla yapılan faaliyetler masaya yatırıldı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve beraberindeki heyet, toplantı sonrasında Herakleia Antik Kenti ve Bafa Gölü Tabiat Parkı’nda incelemelerde bulunarak bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde değerlendirdi. Toplantıda ayrıca bölge halkı ve yerel yönetimlerle iş birliğinin artırılmasına yönelik adımlar atılması kararlaştırıldı.

Toplantıya Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Çolak, Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, DSİ Bölge Müdürü Birol Çınar, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, ilgili kurum müdürleri ve bölge halkı katıldı.