Muğla’nın doğa harikası ve Ege’nin en büyük doğal gölü olan Bafa Gölü’nde yaşanan kirlilik sorununa yönelik umut verici bir adım atıldı. TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, komisyon üyesi milletvekilleriyle birlikte Bafa Gölü’nde incelemelerde bulunarak bölgenin geleceğine dair bir değerlendirme süreci başlattı.

Kapıkırı’nda düzenlenen geniş katılımlı toplantıda, Bafa Gölü’nün korunması ve temizlenmesine yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı. Toplantıya katılan ilgili kurumlar ve uzmanlar, gölde yaşanan kirlilik sorununa hem kısa hem de uzun vadeli çözümler geliştirme konusunda fikir birliğine vardı. Bu kapsamda doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla bilinen Bafa’nın, sürdürülebilir bir çevre anlayışıyla yeniden eski temiz ve sağlıklı haline kavuşturulması hedefleniyor.

Komisyon Başkanı Sunay Karamık, tüm kurumlarla iş birliği yapılarak Bafa Gölü’nün ekonomik, ekolojik ve kültürel değerlerinin korunacağına dair umut verici bir yaklaşım sergilendiğini ifade etti. Karamık, Bafa Gölü’nün eşsiz doğal yapısını gelecek nesillere aktarmak için bölgedeki kurumlar, çevreciler ve halkla iş birliğinin önemine vurgu yaptı.