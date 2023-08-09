SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyespor’un sporcuları, badminton kategorisindeki Avrupa şampiyonalarından birçok madalya ile döndü.

Badminton kategorisinde Samsun’u katıldıkları şampiyonalarda temsil eden Samsun Büyükşehir Belediyespor’un milli sporcuları kazandıkları madalyalarla başarılarına yenilerini ekliyor. Bulgaristan Pazardzhik şehrinde yapılan Bulgarian Junior Open Championship 2023 Şampiyonası’nda Büyükşehir Belediyespor’un milli sporcuları Buğra Aktaş ve Sinem Yıldız karışık çiftler kategorisinde altın madalya kazanırken çift erkekler kategorisinde Anıl Ulaç Atan ve Miraç Kantar gümüş madalya aldı.

Litvanya’da yapılan 17 yaş Avrupa Badminton Şampiyonası’na katılan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kulübü sporcuları Arda Doğaç Atan ve Aysu Arslan’ın da bulunduğu U17 Badminton Milli Takımı ise Avrupa ikincisi oldu.

Samsun Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Süleyman Demirtaş, sporun her alanında Büyükşehir Belediyesi olarak yer almaya çalıştıklarını belirterek, “Katıldıkları şampiyonalarda milli formamız ile destanlar yazan sporcu kardeşlerimiz var. Badminton kategorisinde yine başarılı dereceler elde edip madalyalar kazandılar. Hocalarımızı ve sporcularımızı tebrik ediyor başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi.