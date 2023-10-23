Sporda farkını ortaya koyan Bayraklı Belediyesi’nde sporcular başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Katıldıkları her turnuvadan derecelerle dönen başarılı sporcular, İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Badminton İl Temsilciliği’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlediği turnuvada da 2 madalya kazandı. Başkan Serdar Sandal, “Tüm sporcularımızı kutluyorum” dedi.

Gençlik Spor İzmir İl Müdürlüğü Çiğli Spor Salonu’nda 9 ve 13 yaş altı sporculara yönelik 100. yıl Badminton Cumhuriyet Şampiyonası düzenledi. Sporun her alanında elde ettiği başarılarla dikkat çeken Bayraklılı sporcular, bu turnuvada da 2 madalya kazandı. Müsabakalar sonucunda Bayraklılı badminton sporcusu Anıl Yamaç, 13 yaş altı tek erkeklerde İzmir ikincisi, Sümeyye Bozkoyun da 9 yaş altı tek kadınlarda da İzmir üçüncüsü oldu. Bayraklılı sporcuların başarısı ailelerini ve eğitmenlerini gururlandırdı.

"Sporcularımızı ve eğitmenlerini kutluyorum"

Gençlik Spor İzmir İl Müdürlüğü Çiğli Spor Salonu’nda 9 ve 13 yaş altı sporculara yönelik 100. yıl Badminton Cumhuriyet Şampiyonası’nda alınan başarıyla alakalı açıklamalarda bulunan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Spora ve altyapıya verdiğimiz önemin meyvelerini topluyoruz. Tüm sporcularımızın başarı gurur kaynağımız oluyor. Tüm sporcularımızı ve eğitmenlerini kutluyorum. Her zaman sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.