DÜZCE(İHA) – Çorum’da yapılan ve 50 ilden 758 sporcunun katıldığı Badminton Şampiyonasında Düzceli sporcular çift erkekler kategorisinde ana tabloya kalma başarısı gösterdi.

Çorum Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi’nde yapılan 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası final müsabakaları ile sona erdi. 50 ilden yaklaşık 758 sporcunun katıldığı şampiyonaya Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton Antrenörü Sercan Güzel eşliğinde katılan sporculardan Arda Akbaş ve Yağız Kahveci çift erkekler kategorisinde ana tabloya kalma başarısı gösterdi.