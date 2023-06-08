Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı Badminton Yıldızlar Türkiye Turnuvasına kenttin ev sahipliği yapacağını söyledi.
İl Müdürü Yıldız konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bilecik’te, Yıldızlar Badminton Türkiye Turnuvası yarın başlayarak, 11 Haziran tarihlerinde sona ereceğini belirtti. Yıldız, "180 sporcu 18 takımla başlayacak. Heyecan dolu karşılaşmalara; Antalya, Artvin, Çanakkale, Çankırı, Kırklareli, Muş, Nevşehir, Ordu, Zonguldak illerinden gelen takımların katılacağı Badminton Yıldızlar Türkiye Turnuvası karşılaşmaları Atatürk Spor Salonu ve İstasyon Spor Salonu’nda yapılacak” dedi.