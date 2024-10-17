Veteran Badminton Şampiyonasına katılan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Canımoğluz turnuvada iki altın madalya aldı.

27-29 Eylül 2024 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Veteran Badminton Şampiyonası turnuvası Antalya’nın Aksu ilçesi Pelin Cemal Kütahya Spor Salonu’nda düzenlendi.

3 gün süren turnuvada Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Canımoğluz, 55+ Tek Erkekler ve 55+ Çift Erkekler kategorilerinde birinci olarak iki altın madalya kazandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Veteran Badminton Turnuvasında iki altın madalya alma başarısı gösteren ve öğretim üyesi Prof. Dr. Adil Canımoğluz’u tebrik etti. Rektör Uslu ayrıca Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde spora ve sporcuya verilen desteklerin devam edeceğini de belirtti.

Şampiyonadan 2 madalya ile dönen Prof. Dr. Adil Canımoğluz yurt dışında yapılacak “Veteran Badminton” maçlarında ülkemizi temsil edecek.