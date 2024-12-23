Şehitkamil Belediyesi, 25 Aralık Kurtuluş Kupası Spor Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Geleneksel Badminton İl Birinciliği müsabakalarında 20 okuldan 150 sporcu yarıştı. 3 gün süren turnuvada kazananlar belli oldu.
Şehitkamil Belediyesi’nin ev sahipliğinde Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen Badminton Gençler İl Birinciliği müsabakaları, Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Badminton Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği iş birliğiyle gerçekleştirildi.
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 25 Aralık Kurtuluş Kupası Spor Etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Badminton Gençler İl Birinciliği müsabakalarında 20 liseden 150 sporcu katıldı.
Erkek ve kızlar kategorisinde 150 sporcunun heyecanlı rekabetine sahne olan Badminton turnuvasında dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.