Şehitkamil Belediyesi, Geleneksel Cumhuriyet Kupası Spor Etkinlikleri çerçevesinde bir organizasyona daha başarıyla imza attı. Badminton Kupası’nda usta raketler, kortlarda kıyasıya yarıştı.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen 2. Geleneksel Badminton Cumhuriyet Kupası’nda, 4 farklı kategoride yüzlerce sporcu centilmence mücadele etti.

Akıl ve zeka oyunları, geleneksel çocuk şenlikleri, basketbol ve badminton turnuvalarının ardından satranç turnuvasına hazırlanan Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde enerji hiç bitmiyor. Geleneksel spor etkinliklerinden kalan zamanda kulüplerarası müsabakalar ve spor akademisi faaliyetlerine ev sahipliği yapan tesis, neredeyse hiç boş kalmıyor.

“Eşit fırsatlarda spor yapıyorlar”

Badminton Kupası’nın ardından Geleneksel Cumhuriyet Kupası Spor Etkinlikleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocukların ve gençlerin eşit fırsatlarla spor organizasyonlarına katıldıklarını ifade etti. Başkan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak spor tesislerimizi amacına uygun kullanmak adına titiz bir planlama yapıyoruz. Özellikle Atatürk Kültür ve Spor Merkezimiz, yıl boyunca günün 16 saati sporseverlerin hizmetinde. Çocuklarımıza ve gençlerimize yıl boyunca tesislerimizin kapısını açık tutmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eşit fırsatlarla spor organizasyonlarına erişimi ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemelerine imkan sağlamaya devam edeceğiz. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanıyoruz ve toplumumuzun her kesimini spor yapmaya davet ediyoruz. Geleneksel Cumhuriyet Kupası Spor Etkinliklerine katılan ve dereceye giren tüm sporcu öğrencilerimizi bir kez daha yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.