Türkiye Badminton Federasyonu, depremzedeler için AFAD’a 100 bin TL nakdi yardımda bulunulduğunu açıkladı.

Türkiye Badminton Federasyonu, depremzedeler için AFAD’a 100 bin TL nakdi yardımda bulunulduğunu açıkladı.

Türkiye Badminton Federasyonu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 şehri etkileyen depremlerin ardından, afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla AFAD’a giyim malzemesi ve 100 bin TL nakdi yardımda bulundu. Depremin 5. gününde Federasyon Başkanı Murat Özmekik ile federasyon personeli Recep Özdemir, Hakan Durakcan ve eşi Hatice Durakcan, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’ya yardımları götürmek için yola çıktı.

Murat Özmekik: "Depremden etkilenen vatandaşlarımız için desteğimiz her zaman devam edecek"

Depremlerden etkilenen vatandaşlar için desteklerinin devam edeceğini belirten Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "Tüm ülke ve spor camiası depremzedeler için tek yürek olmuş şekilde canla başla çalışmalarını yürütüyor. Biz de Badminton Federasyonu olarak depremden etkilenen sporcu, antrenör, hakem ve aileleri ile iletişim kurmaya ve kendilerine yardım etmeye devam ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımız için desteğimiz her zaman devam edecek. Dualarımız onlarla" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Badminton Federasyonu, depremden etkilenen Badminton sporcu, antrenör ve hakemler için de yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.