Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Ege Bölgesi Badminton Grup Müsabakaları heyecanlı maçların ardından tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2023 Osman Bayrakdar Sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Ege Grup Müsabakaları Aydın’ın ev sahipliğinde tamamlandı. Müsabakalara Eskişehir, Bilecik, Muğla, Denizli, Kütahya, İzmir, Uşak, Afyonkarahisar ve Manisa olmak üzere 10 ilden 150 sporcu katılım sağladı.

Badminton tutkunlarını bir araya getiren müsabakalar, üç gün boyunca büyük bir heyecana sahne oldu. Hem erkekler hem de kızlar kategorilerinde gerçekleşen mücadeleler ise izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Genç sporcular, müsabakalar boyunca süratli hareketleri, beceri ve dayanıklılıkları ile izleyenleri etkilerken, müsabakaların sonunda, birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlar ödüllendirildi.

Müsabakaların Erkekler Kategorisi A Grubu’nda Aydın 1’inci, Afyonkarahisar 2’nci, Bilecik 3’üncü oldu. B Grubu’nda Manisa 1’inci, Uşak 2’nci, İzmir 3’üncü oldu. C Grubu’nda ise Kütahya 1’inci, Muğla 2’nci, Denizli 3’üncü oldu.

Kızlar Kategorisi A Grubu’nda Afyonkarahisar 1’inci, Kütahya 2’nci, Uşak 3’üncü oldu. B Grubu’nda İzmir 1’inci, Manisa 2’nci, Denizli 3’üncü oldu. C Grubu’nda ise Aydın 1’inci, Muğla 2’nci, Bilecik 3’üncü oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, sporcuların gösterdikleri üstün performansın Ege Bölgesi’nin badminton alanındaki yeteneklerinin sergilenmesine katkı sağladığını ve bölgenin sporda daha büyük başarılara imza atması için önemli bir adım olduğunu söyledi. Ayrıca, Müdür Fillikçioğlu, derece elde eden sporcuların bu başarılarıyla diğer genç sporcular için ilham kaynağı olduklarını ve örnek teşkil ettikleri belirterek başarıda emeği olan antrenörleri de tebrik etti.