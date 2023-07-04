Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2023 Osman Bayrakdar Sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Ege Grup Müsabakaları 5-7 Temmuz tarihleri arasında Kuşadası Spor Salonu’nda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek.

Analig Badminton Ege Grup müsabakalarına Eskişehir, Bilecik, Muğla, Denizli, Kütahya, İzmir, Uşak, Afyonkarahisar ve Manisa olmak üzere 10 ilden 150 sporcu katılım sağlayacak. Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek grup müsabakalarında hem erkekler hem de kızlar kategorisinde takımlar yer alacak. Üç grup şeklinde yapılacak müsabakalar büyük heyecana sahne olacak. Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Aydın’ın da yer aldığı ege grup müsabakalarına Eskişehir, Bilecik, Muğla, Denizli, Kütahya, İzmir, Uşak, Afyonkarahisar ve Manisa olmak üzere 10 ilden 150 sporcu katılım sağladı. 3 gün boyunca devam edecek müsabakalarda tüm antrenör, sporcu ve hakemlerimize başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.