Eskişehir’de kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldığı öne sürülen bir ateşin sıçraması sonucu Bademlik tepesinde çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından hızlıca söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 13.48’de bilinmeyen kişiler tarafından yakılan bir ateş sebebiyle Bademlik tepesinde yangın çıktı. Alevlerin yükselmesiyle bazı ağaçlar kül olurken, yapılan ihbar ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızlıca olay yerine geldi. Ekiplerin 2 pikap ve 1 arazöz ile yaptıkları ilk müdahalede 300 metrekarelik alandaki yangın başarıyla söndürüldü. Yangının daha da büyük alanlara yayılmaması içleri rahatlatırken, ateşi yaktığı öne sürülen bilinmeyen şahıslarla ilgili inceleme başlatıldı.