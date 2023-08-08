Adıyaman’ın Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, badem randıman fiyatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Badem yetiştiriciliğinde hem yüksek girdi maliyetleri hem de doğa olayları karşısında üretime devam eden çiftçilerin fazlasıyla zorlandığını belirten Kahta Ziraat Odası Başkanı Turanlı, yetkililerin badem fiyatını çiftçileri memnun edecek randıman fiyatı olmasını istedi.

Badem randıman fiyatının 0,175 TL seviyelerinde açıklanmasını beklediğini vurgulayan Başkan Turanlı, “Adıyaman, badem üretiminde Türkiye’nin alan bazda ve verim olarak birinci sırada yer almaktadır. Çiftçilerimiz alternatif ürüne yönelerek bölge iklimine ve toprak yapısına uygun badem ürününe yöneldi. Yaklaşık olarak on üç yıl önce dikimine başlanan badem ürünü 2023 hedefine erkenden ulaşarak 100 bin dekar üzeri alana ulaştı.

6 Şubat 2023 tarihinde ilimizde yaşanan yüzyılın felaketi olan depremde çoğu çiftçimiz evini, traktörünü, tarım makine ekipmanlarını ve hayvanlarını maalesef kaybetti. Küresel iklim değişimi sonucunda bölgemizde yaşanan dolu, don ve fırtına gibi doğa olayları karşısında, geçen yıl bölge rekoltemiz 40 bin ton iken, badem bahçelerimiz zarardan dolayı bu yılki rekoltemiz 15 bin ton beklemekteyiz. Badem yetiştiriciliğinde hem yüksek girdi maliyetleri hem de doğa olayları karşısında çiftçilerimiz üretime devam etmekte ve fazlasıyla zorlanmaktadır. Bu olumsuz durumların etkisini bir nebze unutmak için devlet yetkililerinin badem fiyatını çiftçilerimizi memnun edecek randıman fiyatını 0,175 TL seviyelerinde açıklanmasını bekliyoruz. Badem, sadece ürün olarak görülmemesi gerekmektedir. Badem alanların artmasıyla dışarıya (Malatya, Giresun, Niğde, Şanlıurfa) mevsimlik işçi olarak giden vatandaşlarımız badem sayesinde çalışma fırsatı bulup, geçimini burada sağlamaktadır. Öte yandan bölgemizde badem işleme tesislerinin artmasıyla yine vatandaşlarımız için istihdam alanları oluşmaktadır.

Çiftçilerimiz üzerine düşen görevi yerine getirirken, badem hasadına az bir zaman kala çiftçilerimizin gözü kulağı fındıkta açıklanan fiyat gibi Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı badem fiyatında. Çiftçilerimizin umudu olan badem ürününün sürdürebilirliği için Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla badem fiyatının belirleyici yetkilileri olan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Hüseyin Aydın’dan, hasat başlamadan bir an önce badem alımının randıman resmi fiyatı 0,175 TL üzeri açıklamalarını istiyoruz. Aksi takdirde çiftçi emeğini göz ardı eden tüccarlara mahkum olacaktır. Yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçilmek isteniyorsa en kısa sürede çiftçilerimizin beklentisi olan alım fiyatı açıklanmalıdır” diye konuştu.