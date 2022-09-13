Türkiye’nin badem diyarı ve ülkenin önemli badem üretim merkezlerinden Adıyaman’da badem hasadı başladı.

Türkiye’nin badem diyarı ve ülkenin önemli badem üretim merkezlerinden Adıyaman’da badem hasadı başladı.

Adıyaman’da 100 bin dönümü aşan badem bahçelerinde üreticiler hasada başladı. Kahta ilçesindeki 60 bin dönüm ekili badem alanına yönelen üreticiler, hem bölge halkına hem de ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.

Kahta ilçesine bağlı Hacı Yusuf Köyü’nde üretici Hilmi Taş’a ait 125 dönüm dönüm arazide 8 yaşındaki badem bahçesinde modern makinelerle hasada başlandı.

Dolu, don ve fırtınadan dolayı bir badem ağacında 7 kilo aldıklarını belirten badem üreticisi Hilmi Taş, yine de hasadın iyi olduğunu söyledi.

Üretici Hilmi Taş, “125 dönüm alanda ekili ve 8 yaşındaki badem bahçemizde hasada başladık. Badem ağaçlarımızdan geçen sene ağaç başı ortalama 10 kilo aldık. Bu yıl dolu, don ve fırtınadan dolayı 7 kiloya düştü. Burada çalışman işçilerimiz Kahta’dan geliyorlar. Eskiden il dışına gidiyorlardı. Şimdi gurbete gitmeden kendi memleketlerinde çalışıyorlar. Hasada başladık ve şu anda iyi gidiyor” dedi.

Adıyaman’daki badem üretimin yüzde 60’ının Kahta’da olduğunu belirten Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, “Adıyaman, badem üretimi ve alanı bakımında Türkiye’nin birinci sırada.

Kahta ilçesi de Adıyaman’daki barem üretiminin yüzde 60’ını temsil ediyor. Dolayısıyla badem üreticiliğinde, yetiştiriciliğinde, bilgisinde ve teknolojisinde lokomotif olan Kahta’dır. Adıyaman’ı 1. sıraya taşıyan da Kahta’dır. Hasat genel olarak başladı. En başta hesapladığımız rekolteye biraz zor ulaşmamız. Ama yakın bir rakamı yakalayacağımızı düşünüyoruz. Adıyaman 40 bin ton badem üretmek istiyordu. Fakat don, dolu ve fırtına zararından dolayı bu rekolte düştü. Hasat sonunda bunun sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Şuanda Kahta ilçesine bağlı Hacı Yusuf Köyü’nde badem hasadı yapıyoruz. Hem bakımlı hem de verimi olan bir bahçe. Hasadın tüm üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Mevsimlik işçilerden Hacı Yusuf Ünver ise Kahta’da badem ekilmeden önce her zaman fındık, kayısı ya da patates toplamak için gurbete çalışmaya gittiklerini ama badem bahçelerinin çoğalmasından sonra kendi memleketlerinde çalıştığını söyledi.