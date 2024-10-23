Türkiye’nin teknoloji markası Casper, oyun ve performans bilgisayarı Excalibur’un gücünü üniversite öğrencileriyle buluşturmak için Türkiye’nin dört bir yanında yolculuğa çıktı. Back to School etkinliği kapsamında, 15 farklı üniversitenin öğrencileriyle bir araya gelmeyi planlayan Excalibur, eğlenceli aktiviteleri ve sürpriz hediyeleri ile gençlerin yeni eğitim dönemine dinamik bir başlangıç yapmasına destek sağladı.

Yeni eğitim döneminde öğrencilerin öğrenim hayatını kolaylaştıracak çözümler sunmayı amaçlayan Excalibur, Back to School etkinliği kapsamında Türkiye’nin dört bir yanındaki 15 farklı üniversitenin öğrencileriyle buluştu. Etkinlikteki ilk durağını 7 Ekim’de İstanbul’da başlayarak Ankara, Antalya ve Isparta gibi büyük şehirlerde toplamda 3 bin 500 kilometre yol katederek önemli üniversitelerin öğrencileriyle bir araya geldi. Gençlerin akademik hayatına renk katmayı ve sosyal bağlantılarını geliştirmeyi hedefleyen etkinlikler, aynı zamanda teknoloji dünyasına dair yeni bilgiler öğrenme fırsatı sundu. Aynı zamanda Excalibur’un bilgisayarlarını deneyimleyen öğrenciler, ödüllü aktivitelerle üniversite hayatına keyifli bir başlangıç yapma imkanı da yakaladı.

Teknoloji meraklısı gençler için özel fırsatlar

7 Ekim’de başlayan ve 25 Ekim’de son bulacak etkinlik sonunda 600 bine yakın öğrenciye ulaşmayı hedefleyen Excalibur, etkinlik alanlarında yer alan Excalibur bilgisayarlar ile öğrencilere en güncel teknolojileri yakından keşfetme imkanı sağladı. Böylelikle Excalibur bilgisayarların maksimum performansını ve verimliliğini deneyimleyen öğrenciler, eğlenceli etkinliklerle de çeşitli hediyeler kazanma fırsatı elde etti.

“Yeni eğitim dönemine teknolojik bir başlangıç”

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, “Excalibur olarak Back to School etkinliği kapsamında Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversiteleri ziyaret ederek, öğrencilerin eğitim dönemine başlarken hem eğlenmelerini hem de teknolojiye olan ilgilerini artırmayı amaçladık. Biliyoruz ki, akademik hayatın yoğunluğuna hazırlanan gençler, böyle etkinliklerle rahat bir nefes alabiliyor ve eğitim programlarına daha motive hazırlanabiliyor. Bunun için Excalibur’un sunduğu maksimum performanslı ve verimli bilgisayarlarımızla gençlerin hem akademik başarılarına hem de oyun dünyasına olan ilgilerine dokunmak istedik. Back to School etkinlik serisi kapsamında sunduğumuz deneyimlerle, öğrencilerin eğitim hayatlarını kolaylaştırmanın yanı sıra, sosyal bağlarını güçlendirmeyi ve üniversite ortamında eğlenceli bir şekilde teknolojiyle buluşmalarını amaçladık. Bununla birlikte etkinlik boyunca sunduğumuz sürpriz hediyeler ve ödüllü aktivitelerle ile gençlerin Casper ile keyifli vakit geçirmelerini sağladık” açıklamasında bulundu.