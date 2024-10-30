Ankara Kulubü Yenimahalle Şubesi Bacıerenleri, düzenlenen Cumhuriyetin 101. yılı yürüyüşüne katılarak bir geleneği yaşattı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen meşaleli yürüyüşe binlerce vatandaş katıldı. Yenimahalle’nin geleneksel hale getirdiği meşaleli yürüyüş öncesi Ankara Kulübü Derneği Yenimahalle Şubesi seymenlerinin gösterileri ve bando ekibinin performansıyla coşan vatandaşlar, ellerinde bayraklarla Cumhuriyetin yeni yaşını kutladı. Ankara Kulübü Derneği Yenimahalle Şube Başkanı Hamit Başkaya ve Bacıeren sorumlusu Züleyha Ceylan ile yürüyüşe katılan bacıerenler de yüz yıllarca süren bir geleneği yaşattı.

Konuşmaların ardından vatandaşlar, ellerinde bayraklar ve meşalelerle Karşıyaka İş Merkezi’ne kadar yürüdü. Coşkunun bir an olsun dinmediği yürüyüşte vatandaşlar da evlerinden ve iş yerlerinden el sallayarak coşkuya ortak oldu. Karşıyaka İş Merkezi önünde sona eren yürüyüşte vatandaşlara belediye tarafından çorba dağıtıldı.