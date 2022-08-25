Zonguldak’ta döküm kalıplarının ısıtıldığı fırının bacasına sıkışan baykuşların imdadına işçiler yetişti. Fırının içinden bacaya uzanan bir işçi baykuşları bulundukları yerden çıkartarak ekiplere teslim etti.

Zonguldak’ta döküm kalıplarının ısıtıldığı fırının bacasına sıkışan baykuşların imdadına işçiler yetişti. Fırının içinden bacaya uzanan bir işçi baykuşları bulundukları yerden çıkartarak ekiplere teslim etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Merkez Atölyesi’ndeki dökümhanede çalışan işçiler dökümlerin kalıplarını ısıttıkları fırının bacasına baykuşların sıkıştığını fark etti. Önce bacanın bir bölümünü dışarıdan keserek baykuşlara ulaşmaya çalışan işçiler başarılı olmayınca fırının içine girmeye karar verdi.

İşçilerden Ali Topal, fırının içerisinden pervane bölümünün arkasındaki baykuşları çıkartmak için dakikalarca mücadele verdi. Mesai arkadaşlarının da seferber olduğu kurtarma çalışmaları sırasında baykuşlardan ikisini sağ olarak kurtaran Topal, bir baykuşu ise ölü buldu.

Topal, baykuşları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Arkadaşları ise kurtarma operasyonunu saniye saniye cep telefonuyla görüntüledi. Baykuşları kurtarmanın mutluluğunu yaşadığını ancak bir baykuşu ise ölü olarak bulunca üzüldüğünü anlatan Topal, şöyle dedi:

"Arkadaşlarımız fırında bir baykuşun sıkıştığını gördüler. Bize de haber verdiler. Baykuşun tek olduğunu gördük ama tek değilmiş. İki canlı bir ölü baykuş vardı. Arkadan bacayı açmaya çalıştık ama daha içeride olduklarını gördük. Bu sefer fırının içerisinden müdahale etmek durumunda kaldık. Dar alanda içeriye girdik. Biraz uğraştan sonra bir baykuş bulduk. Çıkarttık. Yanında bir ölü ve bir tane daha büyük baykuş bulduk. İkisini canlı birini ölü olarak çıkarttık. İtfaiye gelmişti zaten. Milli Parklar ekiplerine teslim ettik. Büyük ihtimalle hayvanlar susuz ve yemsiz kaldı. Veteriner hekime götürülecekti. Oradan da kendi doğasına salınacak. Fırını atölyede yapmış olduğumuz dökümlerin kalıplarını ısıtmak için kullanıyoruz. Bir can kurtarmanın keyfi bir başka. Sevindik. Türk Milleti olarak hayvanları severiz. Bir çocuk gibi evlat gibi sevindik."

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen alaca baykuşun tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.