Karabük’ün Ovacık ilçesinde iki katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Karabük’ün Ovacık ilçesinde iki katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarılar Sonya köyünde İsmet Korkmaz’a (75) ait evde yangın çıktı. Bacadan çıktığı tahmin edilen yangını fark eden Korkmaz ve ailesi kendilerini dışarı atarak, yardım istedi. Köylülerin itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası ise ev kullanılamaz hale gelirken, jandarma inceleme başlattı.