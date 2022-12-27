HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın evi küle döndürdü.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın evi küle döndürdü.

Edinilen bilgilere göre, Güngör Mahallesinde Ali Nuyan isimli vatandaşın evinde akşam saat 19.00 sıralarında, bacadan kaynaklı yangın çıktı. Yangınla beraber evin büyük bir kısmı alev aldı. Yangının büyümesiyle ev halkı ve çevredeki komşular hemen Yüksekova Belediyesinin İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 45 dakikalık müdahale sonucu yangını söndürüldü. Evde büyük çapta maddi hasar oluşurken, Nuyan ailesi ise kendilerine yardımcı olan Yüksekova Belediyesinin İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile mahalle sakinlerine teşekkür etti.