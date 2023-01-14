Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesi Kaygana Mahallesi Kelekler Sokak üzerinde bulunan bir evin bacasında yangın çıktı. Ev sahibi S.K.’nin durumu itfaiyeye bildirmesiyle olay yerine gelen ekipler, hemen çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Bacadan yoğun dumanlar yükselirken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

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