Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 7 katlı binanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol alındı. Bina sakinleri ise yangın söndürülünceye kadar dışarıda bekledi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 7 katlı binanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol alındı. Bina sakinleri ise yangın söndürülünceye kadar dışarıda bekledi.

Olay, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı binanın bacasında çıkan yangın vatandaşları tedirgin etti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ise yangın söndürülünceye kadar dışarıda bekledi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bacada çıkan yangını kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.