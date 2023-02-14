DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Sancaklar Mahallesinde baca yangını için 3 araçla yola çıkan itfaiye ekipleri yangın yerine vardıklarında durumun öyle olmadığını aspiratörün tutuştuğunu gördüler.

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Sancaklar Mahallesinde baca yangını için 3 araçla yola çıkan itfaiye ekipleri yangın yerine vardıklarında durumun öyle olmadığını aspiratörün tutuştuğunu gördüler.

Ufak çaplı yangın Sancaklar Mahallesi Karakuş Sokakta meydana geldi. R.E.’ye ait evde sabah saatlerinde aspiratörden bir anda dumanlar yükseldi. Düzce Belediye İtfaiye Müdürlüğüne 3 katlı binada baca yangını diye yapılan ihbar üzerine ekipler 3 araçla bölgele geldi. Yapılan kontrolde aspiratörden duman çıktığı ve ev sahibinin kendi çabaları zile söndürdüğü öğrenildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları kontrolden sonra normale dönerken yangında küçük çaplı hasar meydana geldi.