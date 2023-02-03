Yangın, Yunus Emre Mahallesi 4044’üncü Sokak’ta 3 katlı binanın bacasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bacada çıkan yangın itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın sebebiyle 3 dairede maddi hasar oluşurken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Tekirdağ’da bin 172 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ’da bin 172 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

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