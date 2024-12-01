Isparta’da soba yakarken bacanın tıkanması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden ev sahibi, hemen dışarı çıkıp 112’yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın, gece saatlerinde Davraz Mahallesi 3940 Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serengül K. sobasını yakmak istediği sırada bacanın tıkalı olduğunu fark etmedi. Sobayı yaktığı anda eve yoğun duman dolmaya başladı ve sobanın olduğu kısım bir anda alev aldı. Dumanları ve alevi fark eden Serengül K., hızla dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma veya dumandan zehirlenme yaşanmazken, evde ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, baca temizliğinin ihmal edilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.