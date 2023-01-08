Konya’nın Kulu ilçesinde 4 katlı binanın çatısında baca temizliği yapan kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yere düşerek hayatını kaybetti.

Konya’nın Kulu ilçesinde 4 katlı binanın çatısında baca temizliği yapan kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yere düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kulu ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bulunduğu 4 katlı binanın çatısına çıkarak baca temizliği yapmaya çalışan 31 yaşındaki Abdullatif Taccine, henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çatıdan düşerek ağır yaralanan Abdullatif Taccine, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdullatif Taccine kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.