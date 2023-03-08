Oltulu esnaftan Fırat Aydın, “Borunun içerisinden iki gündür ses geliyordu, kargaların mahsur kaldığını fark ettik yuva yapmak için girdikleri borudan çıkamamışlar mahalle sakinlerinden Beycan Onat arkadaşımız merdivene tırmanarak kargaları kurtardı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Oltu Aslanpaşa Mahallesi Karabulut Sokakta kullanılmayan cağ kebabı baca borusunda yuva yapmak isteyen 4 karga boru içerisinde mahsur kaldı, kargaları vatandaşlar kurtardılar.

Erzurum’un Oltu ilçesinde baca borusunda mahsur kalan kargalar duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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