Aras Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdür Yardımcılarından Yusuf Yaşar Babur’ın kızı Ayşete Aleyna Babur ile Furkan Maden evlendi.

Aras Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdür Yardımcılarından Yusuf Yaşar Babur’ın Diyetisyen olan kızı Ayşete Aleyna Babur, Rize esnaflarından Nazım Maden’in Komiser olan oğlu Furkan Maden ile evlendi. Erzurum Armada Düğün ve Kongre Salonu’nda gerçekleşen düğün töreninde, Yusuf Yaşar Babur ve eşi davetlileri karşıladı. Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir’in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Bir babanın en mutlu günü olduğunu belirten Babur, kızı ve damadına mutluluklar dileyerek bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm konuklarına da teşekkür etti.

Çiftin nikah töreni 9 Temmuz’da Rize Çamlık Düğün Salonu’nda yapılacak.