Merkezin haziran ayında açılacağını kaydeden Seçer, "Burada gençlerimiz çok güzel vakit geçirecek. Babil Su Sporları Merkezinde, yelken, kano, kürek, su kayağı ve rüzgar sörfü gibi su sporlarının yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanlığı onaylı, sertifikalı dalış ve cankurtaranlık eğitimleri de verilecek" dedi.

Seçer, yapımına devam edilen Babil Su Sporları Merkezine teknik gezi gerçekleştirdi. Merkezin inşasının sürdüğü alanda incelemelerde bulunan Seçer, teknik ekipten bilgi aldı.

İncelemesinin ardından proje hakkında açıklama yapan Başkan Seçer, uzun süredir vatandaşların bu yönde talepleri olduğunu belirterek "Mersin sahil kenti ancak su sporları yapmaya imkan tanıyan bir alanımız yok. Uzun süredir vatandaşların talebi olan tesisleri nihayetinde yapıyoruz ve Haziran ayında da hizmete alacağız. Kültür Park’ın Mezitli deresiyle birleştiği noktada Babil Sitesi’nin önündeki alana Yelken Kulüp ve Kano Kürek Kulübü olmak üzere iki ayrı üniteden oluşan bir tesis yapılıyor" diye konuştu.

Tesislerin denize bütünleşecek bir çalışma olacağını ifade eden Seçer, "Burada denizle bütünleşebilecek tesis ve su sporlarına imkan sağlayacak bütün müştemilatlar olacak. Vatandaşlarımız, gençlerimiz burayı yelken için kullanabilecek. Kano, kürek için, rüzgar sörfü için kullanabilecek. Su kayağı, dalış eğitimleri, cankurtaran eğitimleri için kullanabilecek, hatta bu eğitimleri Belediye olarak bizler vereceğiz. İlgili bakanlıkla irtibatlı halde sertifikalı, gençlerimize bu eğitimleri de verme imkanımız olacak. Burada gençlerimiz çok güzel vakit geçirecek. Deniz, tesisler, yeşillik, çiçekler.. muazzam bir alan haline getireceğiz. Haziran ayında gençlerimizin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.