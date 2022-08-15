Fizyoterapist Fatma Nur Şirin, yazın çok sık tercih edilen babet ayakkabılar için uyarıda bulundu.

Fizyoterapist Fatma Nur Şirin, yazın çok sık tercih edilen babet ayakkabılar için uyarıda bulundu.

Şirin “Babet tarzı ayakkabıların tercih edilmesi ayak, ayakkabı uyumu sağlanamadığı takdirde çeşitli ayak deformitelerine sebep olmaktadır” dedi."

Yaz aylarında sıklıkla tercih edilen babet ayakkabılar konusunda açıklamalarda bulunan Şirin, ‘’Yaz aylarında biz kadınların sıklıkla tercih ettiği babet ayakkabılar o kadar da masum değil . Babet ayakkabı kullanımı arttıkça pes planus (düz taban ) olma riskimiz artar . Ayak problemleri, ağrıda artış gibi sorunlara yol açar. Diz, kalça ve belin maruz kaldığı yük artar ortopedik problemler ortaya çıkar. Ayak anatomimiz kavisli bir yapıya sahiptir . Babet kullanımını arttıkça bu kavis ortadan kalkar düzleşmeye başlar. Biz Fizyoterapistler düz taban ayakkabıya karşı olduğumuz kadar topuk boyu yüksek ayakkabıları da ayak anatomimize uygun bulmuyoruz ‘’ dedi.

Ayakkabı seçimi konusunda önerilerde bulunan Şirin, ‘’Ayak parmaklarımızın rahat hareket etmesi için geniş burunlu ayakkabılar tercih etmeliyiz. Dar burunlu ayakkabılar halluks valgus dediğimiz baş parmağın dışa doğru deviasyonuna yol açar. Ayak arkımızı anatomik olarak yüksekliği kadar destekleyen ayakkabılar tercih etmeliyiz. Ayak tabanımız aşırı sertliğe maruz kalmamalıdır .Sağlıklı bir ayakkabının topuk yüksekliği 3-5 cm arasında değişmelidir . Ayağımızın hava alacağı kısımlar bulunmalıdır. Tabiki de ayakkabı seçimi yaparken her zaman bunlara dikkat edemeyiz özel günlerde babet , yüksek topuklu ayakkabı tercih edilebilir ama biz fizyoterapistlerin önerisi kısa süreli kullanılmalı, anatomimizi değiştirecek sıklıkta tercih edilmemelidir’’ diye konuştu.