Eskişehir’de eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla 1 kişiyi bıçaklayarak öldüren ve kavgada oğlunu da yaralayan Ali Baytekin’e ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından iyi hal indirimiyle 32 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verilmişti. ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan verilen 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası kararının Yargıtay tarafından ‘eksik ceza tayini’ nedeniyle bozulmasının ardından yerel mahkemece sanığın cezasına 11 ay daha eklendi.

Eskişehir’de eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla 1 kişiyi bıçaklayarak öldüren ve kavgada oğlunu da yaralayan Ali Baytekin’e ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından iyi hal indirimiyle 32 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verilmişti. ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan verilen 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası kararının Yargıtay tarafından ‘eksik ceza tayini’ nedeniyle bozulmasının ardından yerel mahkemece sanığın cezasına 11 ay daha eklendi.

Olay, 4 Ocak 2021 tarihinde Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak’ta meydana geldi. Selami Gümüş ve oğlu Ali Gümüş, yolda karşılaştıkları Ali Baytekin ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Baytekin, üzerinde taşıdığı bıçakla eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği baba Selami Gümüş’ü göğsünden, oğlu Ali Gümüş’ü ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan baba ve oğlu ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Selami Gümüş, tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi’nde 6 gün sonra yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Ali Baytekin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yargıtay kararı bozdu

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada geçen yıl ekim ayında karar verilmişti. Kararda sanık Ali Baytekin, maktul Selami Gümüş’ü ‘kasten öldürme’ suçundan 25 yıl, Ali Gümüş’ü ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezada iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulanmıştı. Yerel mahkemece verilen karar, istinaf mahkemesi olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesince bozulmadı. Temyize başvurulması üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, ‘eksik ceza tayini’ gerekçesiyle ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan verilen indirimli 7 yıl 2 ay 20 günlük hapis cezası kararını bozdu. ‘Kasten öldürme’ suçundan verilen ceza ise onandı. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davada, mahkeme heyeti Yargıtay’ın bozma ilamına uyulmasına karar verdi.

“Olay aniden gelişti”

Karar duruşmasında sanık Ali Baytekin, tutuklu bulunduğu Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan getirilerek mahkeme salonunda hazır edildi. Karardan önce son sözleri sorulan sanık Ali Baytekin, “Olay aniden gelişti. Öldürme kastım yoktu. Olanlardan dolayı çok üzgünüm ve çok pişmanım” dedi.

Cezasına 11 ay eklendi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ali Gümüş’ü ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimleriyle 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın bu suçtan aldığı hapis cezasına 11 ay daha eklenmiş oldu.