Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, İsaören Mahallesinde bulunan ailenin evinin bahçesinde meydana geldi. Valid Elahmed(35) evinin bahçesine 41 AAL 55 plakalı traktörü park ederken, bahçede oynayan kızı 2 yaşındaki Lilaz’ın üzerinden geçti. Traktörün başı ve omzunun üzerinden geçtiği çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından başında ve omzunda kırıklar oluşan çocuk, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda babasının traktör ile üzerinden geçtiği 2 yaşındaki kızı ağır yaralandı.

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