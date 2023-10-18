Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sabah saatlerinde kestane toplamaya giden babasının kullandığı traktörün çarptığı 23 aylık bebek ağır yaralandı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi Kaplançukuru mevkiinde oturan İbrahim Çetin (29), sabah saat 08.00 sıralarında 09 DT127 plakalı traktörüyle kestane toplamaya giderken, 23 aylık oğlu Mehmet Ali Çetin’e çarptı. Ağır yaralanan minik çocuğu babası kendi imkanlarıyla Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Ağır yaralanan Mehmet Ali Çetin burada yapılan ilk tetkik ve muayenelerden sonra vücudunda oluşan kırıklar nedeniyle, Salihli Devlet Hastanesi çocuk cerrahisi bölümüne sevk edildi. Oğlunun yanından bir saniye olsun ayrılmayan ve oldukça üzgün olduğu görülen baba İbrahim Çetin, "Traktöre bindim, çalıştırdım, hareket edeceğim sırada, birden oğlumu gördüm, oyuncak bisikletiyle birden önümde gördüm. Nerden çıktığını göremedim. Hemen durdum, oğlumu arabayla Alaşehir Devlet Hastanesi’ne getirdim" dedi.