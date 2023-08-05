Bursa’da babasının kullandığı otomobilin freninin boşalması sonucu aracın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Keles ilçesi Kocakovacık Mahallesi’nde, saat 19.00 sıralarında, oğlu Harun Teşik’e (37) avlu kapısını kapatmak için kullandığı araçtan inen Ahmet Teşik’in otomobilinin freni boşaldı. Freni boşalan aracın altında kalan Harun Teşik, hastaneye kaldırıldı. Genç adam burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Harun Teşik’in cenazesinin yarın Kocakavacık Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.