Karabük’te iki çocuk babası Sadık Çakır (63), babasının madenci olmasını istememesi üzerine başladığı saat tamirciliğini emekli olmasına rağmen yaklaşık yarım asırdır devam ettiriyor.

Karabük’te 1975 yılında ilkokulu bitiren Sadık Çakır, 15 yaşında saat tamirciliğine başladı. Aynı dükkanda uzun yıllar çalışarak 2009 yılında emekli olan Çakır, sürdürdüğü meslekle iki çocuğunu okutarak birinin doktor birinin de öğretmen olmasını sağladı.

Emekliliğine rağmen mesleğini sürdüren Çakır, 48 yıldır bozulan saatleri tamir ediyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Sadık Çakır, Babam madenci olduğu için ve o dönemlerde maden işlerinin ağır olması dolayısıyla bir evin tek evladı olduğum için madene girmemi istemedi. O bakımdan bir akrabamızın vasıtasıyla Karabük’e gelmiş. Rahmetli patronumuz ile görüşmüş. Bir çocuğumuz var işe alır mısın diye. O da gelsin ama oturacak sandalye yok, ayakta duracaksa gelsin demiş. Bir fiil 6-7 ay ayakta bu işi seyrederek başladık. O gündür devam ediyoruz” dedi.

Çakır, mekanik saatlerinin yerini elektronik saatlerin almasının ardından İstanbul’da kurs gördüğünü belirterek emekli olduktan sonra mesleğini sürdürmeye devam ettiğini söyledi.