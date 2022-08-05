Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.R. isimli şahsın, babası D.R.’nin evinde saklandığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri, düzenlenen operasyon neticesinde şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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