Yurduseven için Eski Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Yurduseven’in cenazesi, öğle namazına müteakip oğlu Şinasi Yurduseven’in kıldırdığı cenaze namazının ardından Buçuktepe Mezarlığı’na defnedildi.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaklaşık 2 aydır Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören İzzet Melih Yurduseven, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AK Partili kadınlardan 2 bin kişilik aşure hayrı

AK Partili kadınlardan 2 bin kişilik aşure hayrı

Edirne basınında uzun yıllar gazetecilik, köşe yazarlığı ve televizyon programcılığı yapan emekli öğretmen 76 yaşındaki İzzet Melih Yurduseven’in cenaze namazını oğlu kıldırdı.

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