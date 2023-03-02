Kocaeli’nin İzmit ilçesinde babasını öldüren, 4 jandarma personelinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi yaralayan ve annesini rehin alan sanık hakkında mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın babasına karşı işlediği kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 9 kişinin yaralanmasına ilişkin ise değişen oranlarda hapsini istedi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde babasını öldüren, 4 jandarma personelinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi yaralayan ve annesini rehin alan sanık hakkında mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın babasına karşı işlediği kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 9 kişinin yaralanmasına ilişkin ise değişen oranlarda hapsini istedi.

Bayraktar Mahallesi’nde 15 Mayıs 2021’de meydana gelen olayda, Edip B. (33), 2006 yılında öldürdüğü amcası Hüseyin B.’nin oğulları Hüseyin B. ve Cafer B. ile tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine tüfeğine sarılan Edip B. ateş ederek, 2 kuzenini yaralamıştı. Bu sırada olayı ayırmaya çalışan Ali B., oğlunun ateş açması neticesinde olay yerinde hayatını kaybetmişi. Jandarma ekiplerinin "Teslim ol" çağrılarına ateş açarak karşılık veren Edip B., ekipler ile çatışmaya girmiş, bu sırada 4 jandarma personeli ve abisi Eyüp B. yaralanmıştı. Annesi Seher B.’yi de rehin alan Edip B., eve yaklaşmak isteyenlere rastgele ateş açmış, bu sırada muhtar Ali Cevat T. ve kahvehane işletmecisi Ercan A. isabet eden saçmalarla yaralanmıştı. Yaklaşık 5 saat süren rehine krizinin ardından anne Seher B.’yi evden çıkaran özel harekat polisleri, yaralı saldırgan şahsı da gözaltına almıştı.

"Edip ateş açmıştı, herkes saklanıyordu"

Tutuklanan Edip B.’nin Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Salonda taraf avukatları hazır bulundu, tutuklu sanık Edip B. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Olay tarihini anlatan sanığın kuzeni Güven T., "Olay yerine gittiğimde Edip ateş açmıştı. Herkes saklanıyordu. Ali yerde yatıyordu, jandarma ve vatandaşlar gelmişti. Jandarmadan ateş edildiğini görmedim. Benim olduğum bölgeye de ateş edildi ancak ben yaralanmadım" dedi.

"Akıl sağlığı yerinde"

Savunma yapan müştekilerin avukatı, "Sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu raporla kesinleşmiştir. Sanık jandarmayla çok uzun süre çatışmıştır. Olay sırasında çok sayıda silah ve mühimmat bulunmuştur. Sanık soruşturma sırasında alınan beyanlarında babasına karşı öfkeli olduğunu belirtmiştir. Tasarlayarak olayı gerçekleştirdiği kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

Mütalaa açıklandı

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Edip B.’nin "Babasına karşı işlemiş olduğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Aynı zamanda mütalaada sanığın, 4 jandarma personeli ve abisi Eyüp B.’ye karşı işlediği "Öldürmeye teşebbüs" suçu sebebiyle ayrı ayrı 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi ve 4 kişiye karşı gerçekleştirdiği yaralama eylemi sebebiyle de 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.